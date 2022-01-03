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«Ничего не изменится»: петербуржцы не верят в решение проблемы уборки снега

Общество
«Ничего не изменится»: петербуржцы не верят в решение проблемы уборки снега
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на большое количество неубранного снега в городе, которое превращается в огромные грязные массы, мешающие горожанам свободно перемещаться по дорогам, тротуарам и дворам.

Снежный апокалипсис парализовал Северную столицу с конца ноября. Вот уже больше месяца ситуация в городе не становится лучше, только ухудшается, даже в Новый год, о чем активно высказываются петербуржцы.

Жительница Санкт-Петербурга Эльвира К. в беседе с корреспондентом ФАН пожаловалась на то, что из-за неочищенного снега город всегда стоит в пробках, из-за чего она опаздывает на работу и вынуждена добираться обратно домой часами.

«Каждый год одно и то же! Из-за снега в городе невозможно добраться до места назначения — дикие пробки. Почему нельзя заняться уборкой? Зато на украшение города мы миллиарды тратим. Если в культурной столице так все запущено, то чего мы должны хотеть от остальных регионов? Беглову просто плевать! Можно сколько угодно жаловаться, ничего не изменится», — отметила она.

«Ничего не изменится»: петербуржцы не верят в решение проблемы уборки снега
Невские Новости / Сергей Борода

Ранее петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию города «позором и показухой». Жители жалуются на плохую работу администрации и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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