Ни проехать ни пройти: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега

Снежная зима в Петербурге не очень долго радовала горожан. Из-за обильных осадков Северная столица столкнулась с коммунальной катастрофой. Первый месяц зимы уже позади, а снежные горы на обочинах дорог и каша на проезжей части и тротуарах до сих пор остаются частью ландшафта культурной столицы.

Граждане то и дело высказываются о состоянии улиц и дворов в Сети, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей города к снежной проблеме. Интернет-проект «Наш Санкт-Петербург» стал одной из площадок высказывания недовольств губернатору и коммунальным службам. На страницах сайта даже появился раздел, где главной темой переписки стал неубранный снег на автомобильных дорогах и прилегающих к ним тротуарах, спусках к воде, подземных и надземных пешеходных переходах.

Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Выборгский район, поселок Парголово, Михайловка, улица 1-го Мая, 33 А — сильно завален подход к пешеходному переходу, просьба убрать снег. Всегда его заваливают при уборке снега с тротуара и проезжей части и забывают чистить», — делает замечание Галина С.

Не устраивает качество уборки снега и автовладельцев.

Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Не чистят дороги. Не вывозят снег. Все завалено. Машинам не въехать. Колея. Снег высится горами на краю дороги», — сетует петербурженка Татьяна П.

Ее подхватывает и другая автоледи.

Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Не убран снег, отвал не позволяет выехать автомобилям и мешает перемещению пешеходов», — заявляет Е. Андреева.

Надеются жители Северной столицы и на уборку снега во дворах. Однако, судя по состоянию главных улиц, об этом можно и не думать.

Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Не убирают снег во дворах, ноги вязнут, не пройти», — обращает внимание Элеонора В.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.