Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 15:33
15:32
Происшествия
Путин распорядился разработать исчерпывающий перечень требований безопасности при горных работах
15:31
Происшествия
Житель Ульяновска погиб при пожаре в многоэтажке
15:30
Общество
Заведения общепита и ТРЦ стали доступны со 2 января только петербуржцам с QR-кодом
15:30
Общество
Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
15:30
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 можно сдать бесплатно в праздники в самарских ТЦ
15:25
Общество
Ученые Университета Макгилла выяснили, что COVID-19 заставил американцев поглупеть
15:24
Спорт
Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Италии
15:24
Экономика
Система дала сбой: что может спасти Великобританию от энергокризиса
15:23
Армия
Неопознанные беспилотники атаковали силы международной коалиции в Ираке
15:20
Общество
Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего снимаются подобные фильмы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ни проехать ни пройти: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега

Общество
Ни проехать ни пройти: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега
Невские Новости  /  Сергей Борода

Снежная зима в Петербурге не очень долго радовала горожан. Из-за обильных осадков Северная столица столкнулась с коммунальной катастрофой. Первый месяц зимы уже позади, а снежные горы на обочинах дорог и каша на проезжей части и тротуарах до сих пор остаются частью ландшафта культурной столицы.

Граждане то и дело высказываются о состоянии улиц и дворов в Сети, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей города к снежной проблеме. Интернет-проект «Наш Санкт-Петербург» стал одной из площадок высказывания недовольств губернатору и коммунальным службам. На страницах сайта даже появился раздел, где главной темой переписки стал неубранный снег на автомобильных дорогах и прилегающих к ним тротуарах, спусках к воде, подземных и надземных пешеходных переходах.

Ни пройти ни проехать: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега
Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Выборгский район, поселок Парголово, Михайловка, улица 1-го Мая, 33 А — сильно завален подход к пешеходному переходу, просьба убрать снег. Всегда его заваливают при уборке снега с тротуара и проезжей части и забывают чистить», — делает замечание Галина С.

Не устраивает качество уборки снега и автовладельцев.

Ни пройти ни проехать: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега
Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Не чистят дороги. Не вывозят снег. Все завалено. Машинам не въехать. Колея. Снег высится горами на краю дороги», — сетует петербурженка Татьяна П.

Ее подхватывает и другая автоледи.

Ни пройти ни проехать: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега
Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Не убран снег, отвал не позволяет выехать автомобилям и мешает перемещению пешеходов», — заявляет Е. Андреева.

Надеются жители Северной столицы и на уборку снега во дворах. Однако, судя по состоянию главных улиц, об этом можно и не думать.

Ни пройти ни проехать: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега
Pr Scr gorod.gov.spb.ru / Комитет по информатизации и связи

«Не убирают снег во дворах, ноги вязнут, не пройти», — обращает внимание Элеонора В.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ни проехать ни пройти: портал «Наш Санкт-Петербург» засыпало жалобами из-за неубранного снега
петербург снег коммунальные службы уборка снега коммунальщики
Комментировать