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Турист из Франции о завалах снега на улицах Петербурга: Удивительно, что его не убирают

Общество
Турист из Франции о завалах снега на улицах Петербурга: Удивительно, что его не убирают
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Снег в Санкт-Петербурге продолжает удивлять, причем не только жителей города и туристов из других российских регионов, но и иностранцев, решивших посетить холодную Россию именно зимой.

Студент из Франции Артур Т. на протяжении двух лет учился в Санкт-Петербурге и успел узнать Северную столицу и ее особенности, но в этом году его взволновала проблема уборки снега. В первый год пребывания Артура в Петербурге снега в городе практически не было, в следующий — чуть больше, но его оперативно убирали. То, что происходит сейчас на улицах и тротуарах города, француза, мягко говоря, впечатлило.

Иностранный турист отметил, что перемещаться по городу как на общественном транспорте, так и пешком затруднительно.

«Тяжело передвигаться по городу, очень много снега. Обувь портится быстро. Для меня удивительно видеть столько снега, также удивительно, что его не убирают. Сейчас в России праздники, поэтому в Петербурге много туристов, гуляющих по городу, очень много людей. Не понимаю, почему город не мог лучше подготовиться к этому. Снегоуборочной техники видел немного, я думал, в России зимой убирать снег — это в порядке вещей», — сказал он.

«Удивительно, что снег не убирают: иностранный турист высказался о снегоуборочной кампании в Петербурге
Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию города «позором и показухой». Местные жители жалуются на плохую работу администрации и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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