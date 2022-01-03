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«Лучше бы в Москве остались»: туристы высказались о поездке в заваленный снегом Петербург

Общество
«Лучше бы в Москве остались»: туристы высказались о поездке в заваленный снегом Петербург
Невские Новости  /  Дмитрий Архипов

Жители Северной столицы уже смирились с бездействием коммунальных служб и равнодушием властей города этой зимой, однако туристы, которые приехали в Петербург на новогодние праздники, — нет. В самом сердце города — на Невском проспекте — продолжают лежать горы снега, а на тротуарах образовалась снежная каша.

Коммунальные службы до сих пор не очистили город от сугробов как следует, а из-за снежной каши под ногами жителям и гостям города сложно нормально передвигаться без риска упасть и травмироваться. Из-за ненадлежащей уборки уже образовалось возвышение из утрамбованного снега.

«Лучше бы в Москве остались»: туристы высказались о поездке в заваленный снегом Петербург
ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

В социальных сетях горожане рассказывают, что им приходится обходить снежные горы и пробираться с колясками по завалам прямо в центре города. Автовладельцев также угнетает обстановка на дорогах, где снегоуборочной техники не видно даже в сильные метели.

«Для кого ведется эта группа? Все — показуха и ложь, как всегда. Город не убран! Невозможно передвигаться по тротуарам Адмиралтейского района! Идеально убрано у Законодательного собрания, все соседние улицы и переулки — дикий ужас! Позор руководителям города и не только», — написала девушка в официальной группе «ВКонтакте» комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

«Лучше бы в Москве остались»: туристы высказались о поездке в заваленный снегом Петербург
Pr Scr vk.com /

Несмотря на введение QR-кодов в Санкт-Петербурге, желающих посетить Северную столицу в праздники немало. Из-за огромных очередей на входе в торговые центры туристы выбирают пешую прогулку по прославленным улочкам города, но и она не приносит никакого удовольствия.

До одного из самых популярных и красивых мест недалеко от Петербурга — «Охта Парка» — также очень сложно добраться: из-за плохо очищенной дороги образовались огромные пробки в обе стороны, люди вынуждены идти пешком.

«Лучше бы в Москве остались»: туристы высказались о поездке в заваленный снегом Петербург
Невские Новости / Тильда Котлинская

«Вчера гуляли с мамой по Петроградской стороне, там образовалась водянистая жижа на тротуарах, а сегодня уже — бугристый лед, который ничем не посыпан. К сожалению, не сфотографировала, но это ужас. Приехали из Москвы на новогодние каникулы, но лучше бы остались там… В столице нет такого беспредела, очень жаль», — призналась гостья города в социальной сети.

Помимо снежной проблемы в Петербурге, жители города жалуются и на систематические прорывы труб. На днях от коммунальной аварии пострадал проспект Большевиков. Там прорвало трубу с водой, в результате чего улицу затопило. Автомобилистам пришлось пробираться по залитой проезжей части.

Ранее администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан и туристов поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах.

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петербург снег коммунальщики
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