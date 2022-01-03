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Пустые обещания: петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию «позором и показухой»

  /   Обновлено: 03 января 2022 12:10
Общество
Пустые обещания: петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию «позором и показухой»
 /  Невские Новости

Петербуржцы продолжают жаловаться на неубранный снег в городе. Новый 2022 год наступил, а старые проблемы в Северной столице остались. Зимние праздники жители Санкт-Петербурга и туристы встретили с огромными сугробами неубранного снега на улице, грязью и гололедицей.

В социальных сетях горожане продолжают активно жаловаться на комитет по благоустройству Санкт-Петербурга из-за неэффективной работы и пустых обещаний. Они возмущаются, что кучи накопленного снега в отдельных районах не убирают на протяжении всей зимы, скидывая их на газон.

«Была маленькая кучка снега, сгребли побольше раз в пять — и можно заново отсчитывать срок вывоза? Снег тупо сбрасывали на газон, ведь нужно будет вывозить! А газон не входит в их компетенцию! Так, может, для скорости везде на газон скидывать и не париться с вывозом, быстро отчитаться можно — все дороги убраны!» — отмечают недовольные петербуржцы.

Кроме того, некоторые местные жители считают, что социальные сети комитета бесполезны и ведутся только для «показухи».

«Для кого ведется этот Instagram? Все ложь, как всегда. Город не убран! Невозможно передвигаться по тротуарам Адмиралтейского района! Идеально убрано у Закcобрания, все соседние улицы и переулки — дикий ужас! Позор руководителям города, и не только...» — возмущаются петербуржцы.

Пустые обещания: петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию «позором и показухой»
Невские Новости

«Знаем мы, как убирают. Сплошная смольнинская показуха», — пишут в соцсетях.

Горожане отмечают, что снег убирают только в центре, где гуляет больше всего туристов, а в отдаленных районах проблемой не занимаются.

«На Невском, может, и убирают, а вот в остальных районах, видимо, только после жалоб...» — отмечают одни.

«И после жалоб не дождешься», — отвечают другие.

Местные жители жалуются, что передвигаться по городу действительно становится опасно.

«Проспект Просвещения от Руставели до проспекта Культуры — настоящий ад. Выезд из бокового проезда проспекта Культуры на перекресток с проспектом Просвещения через трамвайные рельсы — и по левую руку снежная гора невероятных размеров. Боковой проезд проспекта Культуры от Просвещения в сторону Суздальского не чистили ни разу с начала снегопадов. Он опасен во всех смыслах», — жалуются люди.

Пустые обещания: петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию «позором и показухой»
Невские Новости / Тильда Котлинская

Кроме того, петербуржцы подчеркивают, что уборка снега — это ежегодная проблема, с которой сталкивается город.

«В прошлом году, когда снега было совсем мало, на площади Мужества и на проспекте Непокоренных у площади кучи снега пролежали всю зиму. И сейчас они лежат на тех же местах», — признаются жители города.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

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