Парк снегоуборочной техники Петербурга не используется на полную мощь

Северная столица все так же продолжает страдать от снежного коллапса, в котором, по всей видимости, ее жителям придется провести до конца зимы. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

По его словам, проблема кроется в ненадлежащей организации уборки снега в эту зиму — все ответственные за это лица из жилищных и коммунальных служб, по всей видимости, так и не смогли «учесть горький опыт снежных зим 2009, 2010, 2011, а также 2018 и 2019 годов».

«Речь идет как о низовом уровне в лице управляющих компаний, так и о соответствующих комитетах правительства Санкт-Петербурга, — заметил Соловейчик. — С каждым новым снегопадом впечатления об уровне их компетентности становятся все хуже и хуже. Если действительно нужно очистить снег во дворах, а припаркованные автомобили мешают, то можно донести до их владельцев информацию (просто развесив во дворах объявления), что в такой-то день и в такое-то время во дворе будет техника, и машин быть не должно. Ну а если кто-то к этому не прислушается, то на такой случай у нас есть службы эвакуации».

Невские Новости / Анастасия Кузнецова

Также, продолжил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга, следует разобраться, отчего автомобили вообще стоят во дворах.

«А стоят они там не от хорошей жизни, а оттого, что нет места в паркингах — заметил политолог. — Совсем недавно были снесены гаражи, которые сохранялись у многих петербуржцев еще с советских времен!»

Однако хуже всего, продолжил собеседник ФАН, что снег не убирается не только во дворах, но и на проезжих частях — как в центре города, так и на окраинах.

Невские Новости /

«Так что проблема — вовсе не в том, что припаркованные во дворе автомобили мешают снегоуборочной технике, — заметил Соловейчик. — А в том, что отсутствуют схема уборки снега и оперативность в действиях чиновников. Скажем, в ту же новогоднюю ночь в Петербурге работало всего 200 единиц техники. И это притом, что весь парк состоит из примерно 1700 единиц»! На его закупку были выброшены гигантские деньги! А на улицы выходит всего одна восьмая от общего количества. Ну куда это годится?»

Напомним, что ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что коммунальные службы города справляются со своими обязанностями.