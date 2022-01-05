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Хоть кого-то уволили?: ответственные за мусорный коллапс в Петербурге продолжают работать

  /   Обновлено: 05 января 2022 14:25
Общество
Хоть кого-то уволили?: ответственные за мусорный коллапс в Петербурге продолжают работать
ПолитРоссия  / 

Главная проблема Северной столицы — в безответственности ее чиновников, помноженной на их бесконтрольность. Такую позицию в интервью ФАН высказал представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее в Смольном нашли «виновных» за мусорные завалы во дворах Санкт-Петербурга. По версии пресс-службы городского Комитета по природопользованию, ими являются автомобилисты, которые якобы паркуют свои машины так, что те мешают работе мусоросборной техники. В качестве дополнительного объяснения сослались на «шероховатости».

«Все проблемы должны решаться системно, — заявил Соловейчик. — Если чиновники понимают, что есть проблема с подъездом спецтехники к мусорным контейнерам и помойкам, то им заранее следовало озаботиться составлением графика ее приезда и информированием граждан о том, что в такие-то дни и в такое-то время они не должны парковать свои машины в определенных местах. А когда все происходит в режиме импровизации, то логично, что возникают подобного рода проблемы».

«Хоть кого-то уволили?»: ответственные за мусорный коллапс в Петербурге продолжают работать
Невские Новости / Дарья Зуева

По мнению представителя Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга, ответственность за мусорный коллапс в городе лежит исключительно на его чиновниках.

«Я наблюдаю его и сам у себя во дворе, — рассказал политолог. — Стоит у нас контейнер для раздельного сбора мусора. И вот машина, которая его опорожняет, может приехать как тогда, когда он еще и наполовину не наполнен, так и тогда, когда эти пластиковые бутылки уже валяются по всей округе. То есть какой-то системный график работы напрочь отсутствует. И я почему-то уверен, что такой «цирк» не только у нас во дворе».

По словам собеседника ФАН, «главное во всем этом деле — это организация и контроль».

«Хоть кого-то уволили?»: ответственные за мусорный коллапс в Петербурге продолжают работать
Невские Новости / Дарья Зуева

«Чувствуется, что первое отстает, а второе вообще хромает на обе ноги, — заявил Соловейчик. — Чиновники у нас абсолютно безответственные. И вот скажите, пожалуйста, известно ли, чтобы в эту зиму кого-то из руководителей комитета по благоустройству Санкт-Петербурга уволили за ненадлежащую уборку снега? Или из жилищного комитета — за проблемы с мусором? Или из комитета по энергетике — за прорывы теплотрасс? Что-то я не припомню. Проблема в безответственности! Помноженная на бесконтрольность, она приносит городу те плоды, которые мы сегодня наблюдаем».

Ранее звезда сериала «Вертинский» Алексей Шильников раскритиковал работу коммунальщиков Северной столицы. В разговоре с ФАН собеседник отметил, что ситуация с уборкой улиц значительно отличается в Петербурге и Москве.

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