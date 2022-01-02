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Около 200 мигрантов-нарушителей задержали в новогоднюю ночь в центре Петербурга

Происшествия
Около 200 мигрантов-нарушителей задержали в новогоднюю ночь в центре Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 января. Тысячу мигрантов, в том числе около 200 нарушителей, доставили в отделения полиции в результате прошедшего в центре Петербурга рейда.

Большой рейд прошел в центре Северной столицы и в ночь на 1 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали около Дворцовой площади на Невском проспекте около тысячи иностранных граждан. Их доставили в отделения полиции для выяснения личностей.

В рейде участвовали полицейские из Центрального и других районов города, сообщает со ссылкой на источник издание «Невские Новости». В результате облавы были выявлены около 200 правонарушителей, некоторые из которых оказались кандидатами на депортацию.

Ранее часть лоджии обрушилась на легковую машину на территории Невского района в Северной столице. Причина ЧП устанавливается.

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