Около 200 мигрантов-нарушителей задержали в новогоднюю ночь в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 2 января. Тысячу мигрантов, в том числе около 200 нарушителей, доставили в отделения полиции в результате прошедшего в центре Петербурга рейда.

Большой рейд прошел в центре Северной столицы и в ночь на 1 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали около Дворцовой площади на Невском проспекте около тысячи иностранных граждан. Их доставили в отделения полиции для выяснения личностей.

В рейде участвовали полицейские из Центрального и других районов города, сообщает со ссылкой на источник издание «Невские Новости». В результате облавы были выявлены около 200 правонарушителей, некоторые из которых оказались кандидатами на депортацию.

Ранее часть лоджии обрушилась на легковую машину на территории Невского района в Северной столице. Причина ЧП устанавливается.