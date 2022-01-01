Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 23:49
23:49
Происшествия
Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Твери
23:32
Происшествия
Жертвой запуска фейерверков в Рязанской области оказался московский полицейский
23:30
Общество
Пройти по центру было просто невозможно: петербуржцы о работе коммунальщиков в новогоднюю ночь
23:11
Происшествия
МВД опровергло сведения о несвоевременной реакции на «танцующего» убийцу в Новосибирске
22:47
Происшествия
Петербурженку госпитализировали из вспыхнувшей квартиры на проспекте Науки
22:15
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Тихвином
22:00
Видео
Михаилу Богдасарову запретили въезд на Украину после посещения Крыма
21:50
Происшествия
Пьяный сын ударил мать ножом в голову в Ленобласти
21:46
Происшествия
В Ростовской области при пожаре погиб 46-летний мужчина
21:45
Экономика
«БКС Экспресс»: ключевым фактором цены золота в 2022 году станет инфляция в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Петербурженку госпитализировали из вспыхнувшей квартиры на проспекте Науки

Происшествия
Петербурженку госпитализировали из вспыхнувшей квартиры на проспекте Науки
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Санкт-Петербург, 1 января. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на проспекте Науки в Калининском районе города. В результате пострадала женщина.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило вечером 1 января. В двухкомнатной квартире выгорела комната, площадь огня составила 15 «квадратов». Спасатели ликвидировали пожар.

К тушению пожара привлекли 17 спасателей и четыре единицы техники. Пострадавшую женщину увезла машина скорой помощи. Подробностей о ее состоянии, а также о причинах возгорания не сообщается.

Петербуржцы этой зимой столкнулись с халатной работой коммунальщиков. Плохо очищенные от снега тротуары мешают и экстренным службам вовремя добраться до мест происшествий и пострадавших. Однако администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым игнорирует жалобы местных жителей на невозможность передвигаться по Северной столице.

В центре Ростова-на-Дону ранее во время пожара погиб человек. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Петербурженку госпитализировали из вспыхнувшей квартиры на проспекте Науки
пожар мчс проспект науки
Комментировать