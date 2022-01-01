Петербурженку госпитализировали из вспыхнувшей квартиры на проспекте Науки

Санкт-Петербург, 1 января. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на проспекте Науки в Калининском районе города. В результате пострадала женщина.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило вечером 1 января. В двухкомнатной квартире выгорела комната, площадь огня составила 15 «квадратов». Спасатели ликвидировали пожар.

К тушению пожара привлекли 17 спасателей и четыре единицы техники. Пострадавшую женщину увезла машина скорой помощи. Подробностей о ее состоянии, а также о причинах возгорания не сообщается.

Петербуржцы этой зимой столкнулись с халатной работой коммунальщиков. Плохо очищенные от снега тротуары мешают и экстренным службам вовремя добраться до мест происшествий и пострадавших. Однако администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым игнорирует жалобы местных жителей на невозможность передвигаться по Северной столице.

В центре Ростова-на-Дону ранее во время пожара погиб человек. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.