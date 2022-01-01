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Первым родившимся ребенком в Петербурге в 2022 году стала девочка Лиза

Общество
Первым родившимся ребенком в Петербурге в 2022 году стала девочка Лиза
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 января. Первым ребенком, который появился на свет в Петербурге в этом году, стала девочка в родильном доме на проспекте Солидарности.

Девочка, которую родители назвали Елизаветой, появилась на свет в 00:25. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает телеканал «78».

По словам мамы новорожденной Анны Манохиной, рожала она под звуки праздничных салютов. Женщина отметила, что роды прошли легко, сейчас она и ее первенец чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

В общей сложности в роддоме на проспекте Солидарности с полуночи и до 8 часов утра родили 14 петербурженок. Вторым родившимся в Северной столице ребенком тоже стала девочка, которая появилась на свет в больнице Иоанна Кронштадского в 1:10.

Врач-педиатр Мария Ревнова ранее рассказала, как распознать переохлаждение у ребенка. Также она напомнила о главных правилах утепления детей для прогулок на свежем воздухе.

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