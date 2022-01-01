Режиссер «Смешариков» и «Лунтика» Галина Воропай скончалась в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 января. Мультипликатор и режиссер Галина Воропай скончалась в Петербурге на 50-м году жизни. Об этом сообщили на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ. Причина смерти не уточняется.

Галина Воропай работала над созданием мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей», а также была режиссером мультсериалов «Лунтик», «Смешарики», «Барбоскины» и «Малышарики».

С 2016 года начала заниматься преподавательской деятельностью. В последние годы работала заместителем заведующего кафедрой режиссуры мультимедиа и анимации в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.