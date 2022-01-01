«Бриллиант не должен лежать в луже»: Барецкий о заваленном мусором Петербурге

Утром 1 января внезапно выяснилось, что через некоторые дороги в центральной части Петербурга было просто невозможно проехать. Город оказался завален не просто снегом — а снегом вперемежку с мусором, который горожане и гости Северной столицы, оставили прямо на тротуарах и проезжих частях. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий, который был вынужден пересечь Невский проспект по пути на работу, выразил в комментарии для ФАН свое отношение к новому виду исторической части Петербурга.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«Нам нельзя оставлять наш город в том состоянии, в котором тот оказался после праздничной ночи! Петербург представляет особую ценность для человечества, он находится под охраной «Юнеско», и мы все просто обязаны сохранить его лицо, очистив от мусора и нечистот! Бриллиант, я считаю, не должен лежать в луже, как это происходит сейчас! За Питером, на мой взгляд, власти должны присматривать особенно серьезно, ведь это единственный город в нашей стране, который задумывался и был построен как шедевр. Других таких у нас не строили! А из заграничных городов, имеющих столь же высокую культурную ценность, я могу вспомнить только Венецию и Амстердам!» — высказал возмущение Барецкий.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов выразил готовность помочь любимому городу, выгнав на его улицы «пару рабочих тракторов», в данный момент задействованных в работах на кладбищах. По его словам, «хоть кто-то должен заняться их работой как следует».

Напомним, что ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая по «Радио России», подчеркнул, что коммунальные службы Северной столицы справляются со своей работой.