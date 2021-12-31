В ночь на Новый год Петербург выехали убирать всего 200 единиц техники

Ночью последнего дня года, 31 декабря, улицы Петербурга остаются заметены снегом после ранее прошедшего циклона «Себастиян». Жители города продолжают жаловаться на плохое качество уборки снега.

Согласно данным онлайн-карты комитета по благоустройству Петербурга, ночью на улицы города вышло всего 200 единиц снегоуборочной техники. Это совсем мало для такого крупного города как Петербург. При этом, например, в Красногвардейском районе, техника на очистку снега вообще не вышла, а большой Петродворцовый район убирают всего две единицы техники.

В комментарии ФАН общественник, представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик заявил, что в этом нет ничего удивительного.

«Сегодня ходил пешком по своему родному Калинискому району. По улицам идешь как, видимо, ходили ленинградцы в блокаду. Если в отдельных дворах еще что-то кое-где убрано, то на улицах и проспектах никаких следов уборки после снегопада не видать. Поэтому интерактивная карта, скорее всего, отражает реальное положение дел. Впрочем, ничего иного от нынешних руководителей городского Комитета по благоустройству ожидать было бы трудно. Зима еще всего-навсего прошла одну треть своего календарного времени, а количество провалов в деле уборки и вывоза снега, полагаю, больше, чем за обе прошедшие две зимы вместе взятые», — рассказал Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация в первые дни месяца сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе. Напомним, что ранее Александр Беглов заявлял, что коммунальщики якобы хорошо справляются со своими обязанностями.