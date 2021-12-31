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Прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в петербургском Пулково

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 20:12
Общество
Прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в петербургском Пулково
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Санкт-Петербург, 31 декабря. Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.

Согласно предварительным данным, 31 декабря 2021 года в Пулково на вылет задержали свыше 20 рейсов. Прокуратура организовала проверку прав пассажиров из-за задержки самолетов компаний «Россия» и «Аэрофлот». При наличии оснований правоохранители примут меры реагирования, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Причиной задержки рейсов стала расчистка взлетно-посадочной полосы от снега, который снова обрушился на Северную столицу. Неблагоприятные погодные условия стали причиной позднего вылета самолетов из Пулково 26 декабря. Тогда с опозданием отправились воздушные суда компаний «РусЛайн» и «Северный Ветер».

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