Знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик поздравили жителей Петербурга с Новым годом

Санкт-Петербург, 31 декабря. Самые известные нерпы в России Крошик и Шлиссик поздравили жителей Санкт-Петербурга с наступающим Новым годом.

Знаменитости пожелали горожанам крепкого здоровья, море спокойствия и попутного ветра во всех начинаниях. Основатели Фонда балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская выразили благодарность всем, кто причастен к спасению ластоногих.

Уходящий год был непростым для фонда, за сезон удалось спасти 19 детенышей нерп. И это несмотря на холодную зиму и крепкий лед в Финском заливе и на Ладожском озере. Сейчас в центре остались только старожилы Крошик и Шлиссик, которые отвечают за связи с общественностью и помогают ученым в исследовательской работе.

Последнюю подопечную выпустили в Ладогу в начале декабря. Это была самка, которую нашли в конце августа сильно израненную чайками. После восстановления животное перевезли в подходящее место, чтобы вернуть в естественную среду обитания.