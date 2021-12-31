«Теперь до 10-го убирать не будут?»: петербуржцы опасаются, что коммунальщики уйдут на новогодние каникулы

Настоящая снежная, роскошная зима пришла в Санкт-Петербург. Однако жителям Северной столицы отнюдь не до новогодней романтики. В канун праздников, когда город особенно оживлен, неубранный снег замедляет эту суету. На дорогах 10-балльные пробки, на обочинах снег, на тротуарах гололед. Если раньше петербуржцы высказывали свое недовольство в Сети, то теперь оно сменилось на реальное опасение. Ведь если в обычные дни уборка снега хромала, то что будет в праздники?

«Я, честно говоря, не знаю. Красиво? Да, красиво, снег, все дела. А у меня мысли о том, лишь бы машину снегом 2 января не завалило, мы за город с семьей собрались. Ведь не будут чистить ни дороги, ни дворы. А здесь еще и выходных сколько», — с опасением говорит петербурженка.

Казалось бы, под чудесным праздничным постом городского правительства в соцсети «ВКонтакте» должны были быть трепетные поздравления граждан с наступающим Новым годом. Но нет. Жители неустанно призывают администрацию города к работе.

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«Беглов, бери своих подчиненных из администрации за шкирку, и вперед — убирать город от снега. Вы для этого и посажены на свои места», — в сердцах заявил пользователь в Сети.

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«Правительство! Снегопады в городе! Сегодня еле до работы добрались. Где уборка снега? У вас уже выходные? Теперь до 10-го убирать не будут?» — вопрошает другой.

Череда снегопадов пришла в Петербург порядка месяца назад, но ни коммунальщики, ни власти не смогли совладать со стихией.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.