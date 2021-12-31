Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 20:22
20:12
Общество
Прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в петербургском Пулково
20:12
Общество
Знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик поздравили жителей Петербурга с Новым годом
20:05
Происшествия
В Петербурге несколько дней ищут пропавшую женщину без верхней одежды
20:04
Происшествия
Варшавский спецпатруль поможет испугавшимся новогодних фейерверков животным
20:00
Общество
Новый год пришел в Кемерово, Абакан, Норильск, Красноярск и Новосибирск
20:00
Политика
Киевский политолог Бортник о перспективах на 2022 год: «Украинское общество готово к бунту и восстаниям»
20:00
Общество
Star Парад с Даной Борисовой. Предновогоднее интервью с мамой звезды
19:58
Политика
Французский журналист Кошар предрек примирение Европы с Россией в 2022 году
19:46
Весь мир
Израиль закупит в США авиацию на 3,1 млрд долларов
19:44
Технологии
Рогозин: российские космонавты обнаружили новые проблемы на борту МКС
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Новый год на носу, а я машину раскапываю»: петербуржцы об «уборке» снега 31 декабря

Общество
«Новый год на носу, а я машину раскапываю»: петербуржцы об «уборке» снега 31 декабря
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Несмотря на многочисленные заявления граждан о халатности коммунальных служб Петербурга к уборке снега, специалисты так и не начали работу. Минувшей ночью выпало немало осадков. В то время как должна кипеть работа дворников и техники, людям приходится откапывать машины самостоятельно.

«Я просто не понимаю, они на принцип, что ли, пошли? Ну правда. То есть их хаяли, хаяли, а вместо того, чтобы взяться за работу и исправить ситуацию, они вообще болт забили? Типа на принцип пошли? Ну где это видано, всю ночь снег шел, а техники нет от слова «совсем», — возмущается житель Приморского района Евгений.

Мужчине пришлось минут на 20 перевоплотиться в коммунальщика, ведь его машина плотно села «пузом» в колею.

«Ну и че? Мне жену встречать с торгового центра, стоит там с пакетами, Новый год на носу. А я тут машину раскапываю. Просто восторг. Вы посмотрите, вот мой дом, вот подъезд, вон там машина моя стояла. Много я проехал? Я еще подумал, лишь бы не сесть. И сел», — разводит руками мужчина.

«Новый год на носу, а я машину раскапываю»: петербуржцы об «уборке» снега 31 декабря
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Недовольна работой коммунальщиков и петербурженка Маргарита. Ей повезло: застрять по пути на работу ей было не суждено, однако девушка отметила, что на протяжении всей улицы Савушкина не было ни одной машины уборочной техники.

«Машины едут еле-еле, снег рыхлой кашей вылетает из-под колес. Кто должен вообще этим заниматься, не коммунальщики разве? Если они должны чистить дороги, то где они? Я вышла из дома, еще прошла до остановки, там меня ждала машина, я не видела ни одного дворника, а они, мне кажется, должны быть. А если их нет, значит, наверно, работали всю ночь, но, судя по дворам, работали они где-то не в Петербурге», — негодует Маргарита.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Новый год на носу, а я машину раскапываю»: петербуржцы об «уборке» снега 31 декабря
петербург снег новый год коммунальные службы коммунальщики коммунальщики петербурга
Комментировать