«Новый год на носу, а я машину раскапываю»: петербуржцы об «уборке» снега 31 декабря

Несмотря на многочисленные заявления граждан о халатности коммунальных служб Петербурга к уборке снега, специалисты так и не начали работу. Минувшей ночью выпало немало осадков. В то время как должна кипеть работа дворников и техники, людям приходится откапывать машины самостоятельно.

«Я просто не понимаю, они на принцип, что ли, пошли? Ну правда. То есть их хаяли, хаяли, а вместо того, чтобы взяться за работу и исправить ситуацию, они вообще болт забили? Типа на принцип пошли? Ну где это видано, всю ночь снег шел, а техники нет от слова «совсем», — возмущается житель Приморского района Евгений.

Мужчине пришлось минут на 20 перевоплотиться в коммунальщика, ведь его машина плотно села «пузом» в колею.

«Ну и че? Мне жену встречать с торгового центра, стоит там с пакетами, Новый год на носу. А я тут машину раскапываю. Просто восторг. Вы посмотрите, вот мой дом, вот подъезд, вон там машина моя стояла. Много я проехал? Я еще подумал, лишь бы не сесть. И сел», — разводит руками мужчина.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Недовольна работой коммунальщиков и петербурженка Маргарита. Ей повезло: застрять по пути на работу ей было не суждено, однако девушка отметила, что на протяжении всей улицы Савушкина не было ни одной машины уборочной техники.

«Машины едут еле-еле, снег рыхлой кашей вылетает из-под колес. Кто должен вообще этим заниматься, не коммунальщики разве? Если они должны чистить дороги, то где они? Я вышла из дома, еще прошла до остановки, там меня ждала машина, я не видела ни одного дворника, а они, мне кажется, должны быть. А если их нет, значит, наверно, работали всю ночь, но, судя по дворам, работали они где-то не в Петербурге», — негодует Маргарита.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.