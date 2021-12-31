«Сколько будете издеваться над людьми»: петербуржцы пожаловались на отсутствие снегоуборочной техники

Утром в последний день года, 31 декабря, улицы Санкт-Петербурга оказались заметены снегом — всему виной циклон «Себастиян» и плохая работа коммунальщиков или даже полное ее отсутствие. В социальных сетях петербуржцы массово жалуются на то, что в их районах в первой половине дня совсем не было снегоуборочной техники.

Передвигаются жители по городу сегодня с трудом, на проезжей части и тротуарах можно наблюдать до 15 см снега, что, конечно же, осложняет движение как пешеходов, так и транспорта. По состоянию на 9 часов утра в городе практически не было замечено снегоуборочных машин. К обеду ситуация улучшилась, но ненамного. Согласно интерактивной карте, на улицы города вышло всего 157 единиц снегоуборочной техники, что ничтожно для такого мегаполиса, как Петербург. Примечательно, но в некоторых районах, например в Приморском, техника на очистку снега вообще не вышла.

Федеральное агентство новостей /

Свое негодование горожане высказывают в социальных сетях.

«Ярослава Гашека! Завалы никто и ни разу не вывозил! Машины замечены, но прокатились мимо без снега с поднятыми щетками… Это по плану? Поздравления с Новым годом в виде помойки у окон!» — жалуются жители.

«На Парнасе до сих пор не расчищены дороги от снега», — пишут пользователи.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, отсутствуют и дворники с лопатами. Видимо, чтобы встретить Новый год в более или менее комфортных условиях, петербуржцы вместо нарезки салатов будут чистить свои дворы и тротуары от огромных сугробов.

Особо уставшие от зимнего безобразия петербуржцы призвали губернатора Александра Беглова уйти в отставку и отметили, что местная администрация издевается над людьми.

«Проспект Металлистов. Ничего не чищено! Ни дорога, ни тротуар по обе стороны! Сколько вы будете издеваться над людьми?! Наведите наконец-то порядок в городе! Губернатор должен контролировать и пресекать беспредел, который творится с уборкой улиц этой зимой», — отмечают горожане.

«Вот через 13 часов Новый год, а праздник не в радость!» — жалуются люди.

Новый год наступит уже через считанные часы, а Петербург благодаря равнодушию местной администрации и губернатора Александра Беглова рискует встретить его со старыми снежными проблемами — страшными заторами на дорогах, непреодолимыми сугробами и опасной для жизни и здоровья гололедицей.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН заявил, что не понимает, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет. Он выразил мнение, что к Новому году власти Санкт-Петербурга могли подготовиться лучше.