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Глава петербургского ЗакСа Бельский пожелал горожанам гармонии и спокойствия

Общество
Глава петербургского ЗакСа Бельский пожелал горожанам гармонии и спокойствия
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 31 декабря. Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил горожан с наступающим Новым годом.

Спикер парламента призвал петербуржцев отметить праздник в окружении близких. Он пожелал жителям Северной столицы обрести гармонию и спокойствие, а также уверенность в будущем.

«Искренне желаю вам крепкого здоровья, волшебных праздников и удачи во всех добрых начинаниях! Проведите этот Новый год в кругу семьи. Ведь родные и близкие люди – это самое дорогое, что есть в нашей жизни», — сказал Бельский.

Бельский был избран спикером петербургского ЗакСа в конце сентября 2021 года. Его кандидатуру в рамках тайного голосования поддержали 40 из 49 парламентариев.

Ранее председатель ЗакСа объяснил невозможность моментальной уборки улиц после мощных снегопадов. По словам Бельского, город не может закупить большое количество спецтехники, которая потом будет простаивать.

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петербург закс Бельский
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