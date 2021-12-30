Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 23:04
23:00
Общество
Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет
23:00
Экономика
Экономисты не исключили ухудшения ситуации с курсом рубля после новогодних праздников
22:55
Общество
Критик Шнейдеров: Маколей Калкин помог фильму «Один дома» стать успешным
22:42
Армия
NI: российская «Армата» доказала неэффективность бронетехники США и Великобритании
22:26
Экономика
Производитель лапши Wai Wai выкупил бренд Gallina Blanca
22:23
Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал госкомпании ориентироваться на повышение прибыли
22:17
Весь мир
Нападения террористов на фермеров Нигерии спровоцировали дефицит кукурузы в республике
22:15
Политика
Политолог Сатановский высмеял стремление Запада «коллекционировать» союзников
22:11
Весь мир
Госкорпорация «Ростех» разработает колесный танк для стран Африки
22:10
Спорт
Боярский заступился за Дзюбу и высказался против перехода Сергеева в «Зенит»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет

Общество
Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

За день до Нового года жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на непроходимые сугробы в городе и гололедицу. В преддверии праздника в совокупности с неубранным городом транспортный коллапс достиг своего апогея — в последние дни года в Северной столице фиксировали пробки 8-10 баллов. В социальных сетях горожане сообщали о намерении расчистить дворы от снега самостоятельно перед новогодними и рождественскими праздниками, устав надеяться на эффективную работу администрации.

Известный блогер и журналист Вадим Манукян в комментарии корреспонденту ФАН выразил мнение, что к Новому году власти Санкт-Петербурга могли подготовиться, справиться, наконец, с уборкой снега и тем самым сделать петербуржцам настоящий новогодний подарок.

«Не могу понять, почему в Москве порядок наводится по щелчку пальцев, а в Питере это — всегда какое-то преодоление. Горожане уже даже сами субботники начали проводить, чтобы только встретить Новый год с расчищенными улицами. Предлагаю властям Питера вместо длительных каникул присоединиться к горожанам, взять в руки лопаты и чистить улицы, пока не заблестят», — отметил он.

Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет
ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет
петербург снегопад в петербурге снег коммунальные службы беглов
Комментировать