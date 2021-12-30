Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет

За день до Нового года жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на непроходимые сугробы в городе и гололедицу. В преддверии праздника в совокупности с неубранным городом транспортный коллапс достиг своего апогея — в последние дни года в Северной столице фиксировали пробки 8-10 баллов. В социальных сетях горожане сообщали о намерении расчистить дворы от снега самостоятельно перед новогодними и рождественскими праздниками, устав надеяться на эффективную работу администрации.

Известный блогер и журналист Вадим Манукян в комментарии корреспонденту ФАН выразил мнение, что к Новому году власти Санкт-Петербурга могли подготовиться, справиться, наконец, с уборкой снега и тем самым сделать петербуржцам настоящий новогодний подарок.

«Не могу понять, почему в Москве порядок наводится по щелчку пальцев, а в Питере это — всегда какое-то преодоление. Горожане уже даже сами субботники начали проводить, чтобы только встретить Новый год с расчищенными улицами. Предлагаю властям Питера вместо длительных каникул присоединиться к горожанам, взять в руки лопаты и чистить улицы, пока не заблестят», — отметил он.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.