Иллюзия деятельности: петербургских коммунальщиков упрекнули в халатности при уборке улиц

Недовольство петербуржцев работой коммунальных служб и администрацией города вполне можно понять. Горожане из разных районов отмечают халатное отношение к уборке снега. Вот и жители Сестрорецкой улицы высказались о равнодушии коммунальщиков.

Один из самых больших домов находится по адресу улица Сестрорецкая, 2. Это одно из старейших общежитий Северной столицы. Только на одном этаже располагается 72 комнаты, а этажей в доме четыре.

«Знаете, ну пусть вот я в общаге живу, и что? Теперь наплевать на меня, что ли. На меня, жену, на ребенка моего. Что это такое? Шапка снега висела в 20 сантиметрах от входа. 20! А коммунальщики эти только ленточкой обвязали, дескать, аккуратнее ходи. Две недели обходили центральный вход стороной. И что в итоге? Само упало. Удивительно, что без жертв», — возмущен житель района.

Недовольны работой коммунальщиков и жители близлежащих домов. Более того, спецтехнику они действительно видели, видели и дворников ночью, вот только результаты работы разглядеть не смогли.

«Где-то в час ночи, или около того, ездили маленькие тракторы, во двор даже заезжали. Возле магазина два дворника лопатами работали, один раз их видела. Да, молодцы, но что в итоге-то? По Карельскому машины, кстати, и автобус там рейсовый ходит, еле едут. Я про двор вообще молчу. Это сейчас утрамбовали, а до этого невозможно было подъехать ко входу со двора», — сетует петербурженка.

Нынешней зимой коммунальные службы действительно отличились. Замечания по их работе можно услышать в любом из районов — от центра до Шушар, и по другим направлениям. А жителям города ничего не остается, как самим выходить на улицы с лопатой.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.