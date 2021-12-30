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Настоящий экстрим: петербуржцы боятся передвигаться по городу из-за гололеда на тротуарах

Общество
Настоящий экстрим: петербуржцы боятся передвигаться по городу из-за гололеда на тротуарах
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Мастерство циркового искусства приходится демонстрировать жителям Петербурга на проспекте Римского-Корсакова. Ведь дойти до Театральной площади или от нее местами опасно. Граждане цепляются за перила магазинов, сточные трубы и просто стены домов, чтобы дойти до своей цели, минуя гололед.

Так, делопроизводитель, начинающая актриса, студентка Кристина (имя изменено) рассказала, как добиралась до Театральной площади.

«У меня было обсуждение спектакля. Мне нужно было дойти до Театральной площади, удобнее всего, мне показалось, добраться до метро и пройти пешком, потому что вечером в городе были 10-балльные пробки. Ну еще бы! В общем, дошла я до Римского-Корсакова, потом на каком-то из перекрестков возле магазина чуть не рухнула. Там просто лед снежком припорошило, знаете, как раньше в детстве, накатанный», — говорит девушка.

Наверняка каждый из нас еще из детства помнит, как радовался образовавшейся на асфальте наледи, но это было детство, а теперь уж не до ушибов. Вот и молодую актрису такой «экстрим» не особо порадовал.

«Я реально чуть не упала. Я немного отодвинулась к стене дома, чтобы понять, что только что произошло. А за мной идет женщина, уже пожилая. Мне даже жутковато стало, насколько ловко она, уцепившись за перила магазина, «пролетела» этот отрезок дороги. А если бы не получилось? Ну что это за цирк, эквилибристы мы, что ли?! И это при том, что на каждом перекрестке — полиция, президент приехал, а на проулках люди чудеса показывают», — шутя вопрошает девушка.

Ранее бригаду скорой помощи вызвали на Комендантский проспект. Помощь потребовалась пожилой женщине, она поскользнулась и упала. Состояние городских дорог и тротуаров с начала зимы вызывает претензии у жителей Петербурга. Граждане не раз упрекали коммунальщиков и местные власти под началом губернатора Александра Беглова в неспособности быстро и качественно ликвидировать последствия снегопада.

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