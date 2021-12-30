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Футболисты Дзюба и Кержаков встретятся с детьми в рамках акции «Елка желаний»

Общество
Футболисты Дзюба и Кержаков встретятся с детьми в рамках акции «Елка желаний»
Global Look Press  /  Aleksandr Kulebyakin /Alexander Kulebyakin

Санкт-Петербург, 30 декабря. Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, участники акции «Елка желаний» не всегда просят исполнить их материальные мечты. Многие дети, оставившие свою заявку, хотят встретиться со звездами российского спорта.

По словам парламентария, тысячи желаний маленьких жителей страны уже исполнены. Члены партии «Единая Россия» исполняют желания, поступающие через сайт всероссийской акции и через региональные отделения партии.

«Вот только в Санкт-Петербургское региональное отделение поступило 70 желаний, из которых 30 уже исполнено, остальные в работе и обязательно будут выполнены в течение января, новогодних праздников. Повторюсь, они не все носят материальный характер», — рассказал Боярский на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Гость пресс-центра добавил, что исполнять желания также помогает руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга Павел Крупник. Благодаря акции он узнал о мечте школьников встретиться с Артемом Дзюбой и Михаилом Кержаковым.

«Вот тоже будет стараться выполнить, посмотрим, будем подключаться, уверен, наши именитые и любимые спортсмены не откажут детишкам в такой встрече», — подытожил Боярский.

Мечты детей со всей страны продолжают исполняться. Акция «Елка желаний», которую проводят второй год подряд, продлится до февраля.

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