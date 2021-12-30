«Удар по отраслям»: экономическая ситуация в Петербурге ухудшается из-за новых ограничений для бизнеса

Власти Петербурга вводят все новые и новые ограничения, бьющие не столько по темпам заболеваемости COVID-19, сколько по различным отраслям. Такое мнение ФАН высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Смольный не спешит поддерживать бизнес

Правительство Санкт-Петербурга поблагодарило предпринимателей за соблюдение антиковидных ограничений, однако, как сообщает издание «Что происходит», не спешит поддерживать малый и средний бизнес финансово. Представителям одного из наиболее пострадавших секторов предлагаются лишь льготные кредиты.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что на бизнес возлагается максимальная ответственность. Он выразил признательность, что частные компании содействуют популяризации вакцинации у населения города.

Однако первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаил Лобин обратил внимание, что предприятия тратят большие средства для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов. При этом деньги им не возмещаются.

В свою очередь PR-директор ресторана Татьяна Веселкова отметила, что предоставление права ресторанам и барам работать в новогоднюю ночь не принесет той прибыли, которая бы покрыла убытки из-за действующих ограничений. А после введения QR-кодов и возвращения «комендантского часа» со 2 января 2022 года ситуация усугубится.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Издание «Петербург Ньюс» сообщает, что бизнесмены города просят Смольный обратиться к опыту Ленобласти, где власти пошли навстречу сообществу, отказавшись от одной из самых спорных ограничительных мер — обязательных QR-кодов для посетителей фитнес-клубов.

Смольный не идет навстречу людям

Как отметил Владимир Соловейчик, правительство Ленинградской области, как и городские власти Екатеринбурга, идет навстречу предприятиям и организациям, работающим на их территории. Оно понимает, что каждый рабочий день — это зарплаты, налоги, включая ту их часть, что зачисляется в местные и региональные бюджеты, это платежи смежникам и контрагентам, рабочие места.

«Очевидно, что предпринятый в этих регионах перенос ограничений в связи с планами ввести QR-коды вполне оправдан. Мы знаем, что на потребительском рынке, в секторе общественного питания и в секторе досуга, новогодние долгие выходные — горячая пора, источник поступлений на много недель вперед, практически до конца февраля. Странно, что этого не понимают такие, казалось бы, грамотные и опытные люди, как руководители комитетов правительства Санкт-Петербурга. Допустим, от руководства городского комитета по здравоохранению можно знаний таких нюансов и не требовать: они все же отвечают за медицину, не за промышленность и не за торговлю с общественным питанием», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, его заместители и ведущие специалисты должны понимать вещи, которые очевидны мало-мальски обладающему здравым смыслом и житейским опытом, выражает свою позицию эксперт.

«Однако нет. Чиновники вводят все новые и новые ограничения, бьющие не столько по темпам заболеваемости COVID-19, сколько по различным отраслям им подведомственным. Эти ограничения существенно ухудшают и без того кризисную ситуацию в экономике, подстегивают инфляцию и ставят под вопрос социальное самочувствие общества. А потом только и остается, что отправлять представителей сферы здравоохранения к бизнесу со словами благодарности вместо эффективных мер адресной поддержки», — добавил Владимир Соловейчик.

Он заметил, что почти за два года непродуманных и неподготовленных ограничений практически ни один из руководящих чиновников городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле не уволен, не освобожден от занимаемой должности, несмотря на многочисленные провалы. Такая кадровая политика не может привести ни к чему хорошему.

«Если бы руководители комитетов городского правительства несли персональную ответственность перед депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вплоть до увольнения, ситуация в городе наверняка была бы иная», — заключил Владимир Соловейчик.

Одна из самых заметных и неэффективно решаемых проблем Петербурга — низкие темпы строительства жилья. Несмотря на недавние обещания губернатора Александра Беглова выделить 57 млрд рублей на финансирование программы по улучшению жилищных условий очередников, ситуация обстоит не самым лучшим образом. Северная столица в несколько раз отстает от Москвы, Московской области и ряда других регионов, обладающих меньшими финансовыми ресурсами. Проблема возникла в результате действий городской администрации.