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Подростка отправили на тренировку с хоккейным клубом СКА в рамках акции «Новогоднее чудо»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 16:12
Общество
Подростка отправили на тренировку с хоккейным клубом СКА в рамках акции «Новогоднее чудо»
Prt Scr instagram.com  /  @hcSKA

Санкт-Петербург, 30 декабря. Благотворительный проект «Новогоднее чудо» позволил исполнить мечту подростка Даниила Лутченко. Об этом рассказал сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге Антон Соловьев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам спикера, помимо «Елки добра», с 17 декабря по 10 января ОНФ организует представления и интерактивы с участием Деда Мороза и Снегурочки для людей, находящихся в социальных учреждениях, а также для детей, пребывающих в больнице на длительном лечении и других категорий граждан. Мероприятия проводят при помощи социально ориентированного бизнеса. Например, участником акции стал мальчик, который лишился обеих ног, попав под поезд.

«Мы его с семьей провели в музей «Россия — Моя история» и там [организовали] такую интерактивную программу для него и для его семьи», — отметил Соловьев.

Кроме того, в благотворительный акции поучаствовала девочка, являющаяся лицом с дополнительными потребностями и передвигающаяся на коляске. При помощи волонтеров и известного художника ей устроили посещение Русского музея. Поскольку девочка рисует ртом, живописец провел ей лекцию и объяснил технику написания картин с профессиональной точки зрения.

«Ну и, конечно, Даниила мы отправили на тренировку в СКА. Договорились с руководством — они пошли нам навстречу», — подчеркнул сопредседатель ОНФ в Петербурге.

У Лутченко уточнили, много ли шайб забили во время тренировки, и он ответил: «Нормально так». Кроме того, у подростка спросили, было ли голов больше, чем забил президент России Владимир Путин в ходе недавнего товарищеского матча.

«Конечно», — заявил в ответ подросток.

Еще одним участником эфира Медиагруппы «Патриот» стал секретарь петербургского отделения «Единой России» и депутат Госдумы Сергей Боярский. Он рассказал о благотворительном проекте «Елка желаний».

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