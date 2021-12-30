Петербург не реализует стратегию лидера: как Саратов обошел Северную столицу

Санкт-Петербург не реализует полноценно стратегию лидера, уверен экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. По его словам, развитие города схоже со стратегией бизнеса — если власти города что-то упускают, то сразу же это место на рыночной карте занимает другой город, который привлекает интересные бизнес-идеи.

Петербург опускается ниже

Саратов с 1 января станет крупнее Санкт-Петербурга по площади. Об этом сообщает 30 декабря «Российская газета».

По данным издания, в состав городского округа войдет Саратовский муниципальный район, что увеличит площадь города на Волге до 2100 квадратных километров. В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга, то есть вторым в нашей стране после Москвы.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В администрации Саратова уверяют, что расширение границ придаст городу стимул для развития, а также увеличит его шансы при участии в федеральных программах.

Стратегия лидера

Как отметил Андрей Лобода, Северная столица не реализует полноценно стратегию лидера. Развитие города схоже со стратегией бизнеса. Необходимо мониторить любой нюанс, любой штрих в конъектуре.

«Петербург должен понимать, что любой другой город для него — конкурент. И если Питер что-то упускает, то сразу же это место на рыночной карте занимает другой город, который привлекает интересные бизнес-идеи, высокотехнологичный бизнес с высокоскоростными и энергозатратными центрами обработки данных. Их появление в городе — это отличная история для роста экономики. Если это не появляется в Петербурге, то это появляется в другом месте», — пояснил Андрей Лобода.

Поэтому, считает эксперт, руководитель города должен четко понимать, что это стратегия маркетингового боя, который нельзя проиграть.

Одна из самых заметных и неэффективно решаемых проблем Петербурга — низкие темпы строительства жилья. Несмотря на недавние обещания губернатора Александра Беглова выделить 57 млрд рублей на финансирование программы по улучшению жилищных условий очередников, ситуация обстоит не самым лучшим образом. Северная столица в несколько раз отстает от Москвы, Московской области и ряда других регионов, обладающих меньшими финансовыми ресурсами. Проблема возникла в результате действий городской администрации.