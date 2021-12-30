Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:18
12:17
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Антон Соловьев и Сергей Боярский рассказывают о проектах «Елка добра» и «Елка желаний»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 12:06
Общество
Антон Соловьев и Сергей Боярский рассказывают о проектах «Елка добра» и «Елка желаний»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 декабря. Сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге Антон Соловьев, а также секретарь петербургского отделения партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Сергей Боярский стали спикерами нового эфира Медиагруппы «Патриот». Они рассказывают о благотворительных акциях «Елка добра» и «Елка желаний».

Названные проекты являются крупнейшими в стране, при этом «Елку добра» проводят в Северной столице, а «Елку желаний» — по всей стране. Цель этих акций — исполнить желания детей перед Новым годом.

В эфире «Патриота» спикеры рассказывают, почему в России стало модно делать добрые дела, какие желания загадывают дети, и всегда ли есть возможность их исполнить. Еще одна тема, которую затрагивают Соловьев и Боярский, — кто воплощает мечты юных россиян, помогая им отпраздновать главный праздник года.

Вместе со взрослыми спикерами на вопросы в медиацентре «Патриот» отвечает подросток Даниил Лутченко. Кроме того, в ходе пресс-конференции ее участники исполняют желание одной и юных участниц благотворительного проекта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Антон Соловьев и Сергей Боярский рассказывают о проектах «Елка добра» и «Елка желаний»
благотворительность елка желаний елка добра
Комментировать