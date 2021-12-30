Антон Соловьев и Сергей Боярский рассказывают о проектах «Елка добра» и «Елка желаний»

Санкт-Петербург, 30 декабря. Сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге Антон Соловьев, а также секретарь петербургского отделения партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Сергей Боярский стали спикерами нового эфира Медиагруппы «Патриот». Они рассказывают о благотворительных акциях «Елка добра» и «Елка желаний».

Названные проекты являются крупнейшими в стране, при этом «Елку добра» проводят в Северной столице, а «Елку желаний» — по всей стране. Цель этих акций — исполнить желания детей перед Новым годом.

В эфире «Патриота» спикеры рассказывают, почему в России стало модно делать добрые дела, какие желания загадывают дети, и всегда ли есть возможность их исполнить. Еще одна тема, которую затрагивают Соловьев и Боярский, — кто воплощает мечты юных россиян, помогая им отпраздновать главный праздник года.

Вместе со взрослыми спикерами на вопросы в медиацентре «Патриот» отвечает подросток Даниил Лутченко. Кроме того, в ходе пресс-конференции ее участники исполняют желание одной и юных участниц благотворительного проекта.