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«Новогодний субботник»: петербуржцы вынуждены самостоятельно расчищать дворы от снега

Общество
«Новогодний субботник»: петербуржцы вынуждены самостоятельно расчищать дворы от снега
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

До Нового года остаются считанные дни, но петербуржцев волнуют отнюдь не праздничные хлопоты, а неочищенный в городе снег, который уже более месяца мешает передвигаться по улицам. Местные жители признаются, что из-за отсутствия снегоуборочной техники в определенных районах они вынуждены выйти на предновогодний субботник. При этом в социальных сетях люди жалуются на неэффективную работу комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, отмечая, что уже не ждут от администрации решительных действий.

«Благодаря вашему бездействию жители наших домов, куда ваша техника не приезжает, завтра собираются сами выходить на субботник по очистке нашего «кармана». Ибо ждать милости комитета уже отчаялись! Ужасная работа!» — признаются петербуржцы.

Горожане жалуются, что некоторые районы города находятся в действительно плачевном состоянии.

«Новоколомяжский проспект — позорище. Он что, никем не обслуживается? Почему он в таком ужасном состоянии?» — задаются вопросами жители.

«Новогодний субботник»: петербуржцы перед праздниками решили самостоятельно убрать снег
ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Кроме того, люди жалуются, что за несколько дней до Нового года коммунальщики убирают снег ночью или рано утром, что создает избыточный шум.

«Ночью зачем техникой убирать снег на пешеходной улице? 29 декабря с 4 часов утра на 6-7 линии В. О. гремела техника часа два. Все жители улицы «благодарны» за проделанную работу», — возмущаются граждане.

На эту жалобу в комитете ответили, что круглосуточные работы не являются нарушением действующего законодательства.

«В связи с интенсивным движением транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах в дневное время, работы по уборке осуществляются преимущественно в ночное время. Вместе с тем сообщаем, что с работниками дорожного предприятия проведены беседы о недопустимости чрезмерного шума при производстве работ по уборке в ночное время», — отметили в администрации.

«Новогодний субботник»: петербуржцы перед праздниками решили самостоятельно убрать снег
Невские Новости / Тильда Котлинская

Синоптики предупреждают, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге снова ожидается снег. В ночь с 31 декабря на 1 января в Северную столицу придет циклон с Атлантического океана. Температура воздуха будет достаточно комфортной — минус 2-4 градуса.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

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Все новости / Общество / «Новогодний субботник»: петербуржцы вынуждены самостоятельно расчищать дворы от снега
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