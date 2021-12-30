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Политолог Аркатов назвал системной проблемой аварии в сфере ЖКХ Петербурга

Общество
Политолог Аркатов назвал системной проблемой аварии в сфере ЖКХ Петербурга
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Безучастность властей Петербурга к проблемам города оборачивается ЧП. Об этом ФАН рассказал политолог Иван Аркатов.

Холод в квартирах

Жители части Приморского района жалуются на холод в квартирах. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Сообщается, в доме 25 по проспекту Сизова «пение труб отопления» стало слышно во второй половине дня, а вдобавок пропала и горячая вода.

«К вечеру улучшения ситуации не произошло. Батареи холодные, горячей воды по-прежнему нет, температура в квартирах неумолимо ползет вниз, жильцы обеспокоены, начали обсуждение в группе жилого комплекса в сети «ВКонтакте». По свежей информации, в ряде соседних домов ситуация аналогичная. Вымерзнем к утру или нет, непонятно», — отмечает петербуржец, на которого ссылается издание.

Политолог Аркатов: безучастность властей Петербурга к проблемам города оборачивается ЧП
Невские Новости / Оксана Федянина

Кроме того, о бедствии изданию рассказала жительница дома 21/2 по проспекту Сизова. По ее словам, отопление и горячая вода пропали около полудня.

Безучастность

Как отметил Иван Аркатов, такие события очень сильно омрачают празднование Нового года. Это говорит о том, что профилактическая работа долгое время никак не функционирует. Никто так и не выявил проблемы с трубами и их коммуникациями.

«Ряд связанных с трубами происшествий, которые произошли за последние несколько недель, — это системная проблема. Для работы действующей администрации вторая половина 2021 года стала критической. Получается, что исполнительная власть не может справиться с теми обязанностями, которые на них возложены. Это особенно плохо в преддверии Нового года. Да, такие события бывают во многих городах страны, все-таки проблемы с коммуникациями есть, но в других регионах почему-то успевают купировать проблемы, заменить трубы и заранее отследить проблемные точки. В Петербурге мы видим, что городские власти либо не работают вообще, либо работают очень плохо», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог Аркатов: безучастность властей Петербурга к проблемам города оборачивается ЧП
youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

Он отметил, что безучастность властей Петербурга к проблемам города оборачивается ЧП.

С началом сильных снегопадов водители Петербурга столкнулись с трудностями в виде постоянных пробок. Также на дорогах Северной столицы значительно увеличилось количество аварий. Данная проблема вызвана тем, что губернатор Александр Беглов не смог вовремя организовать качественную уборку города от последствий циклонов. Ранее градоначальник даже признал ответственность за то, что город на Неве переживает сложные времена.

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Все новости / Общество / Политолог Аркатов назвал системной проблемой аварии в сфере ЖКХ Петербурга
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