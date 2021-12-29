Кошка Пифия сменит Ахилла в качестве спортивного оракула

Санкт-Петербург, 29 декабря. Кот Ахилл готовится оставить должность спортивного предсказателя. Слабослышащая кошка Пифия станет новым оракулом в преддверии будущих спортивных мероприятий.

Новую предсказательницу представили в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Волонтеры «Республики кошек» Ольга Титова и Лариса Михалочкина познакомили ведущих со знаменитым котом Ахиллом и его преемницей Пифией — кошкой породы сфинкс. Гости отметили, что таких питомцев в Петербурге совсем немного.

Как оказалось, именно Пифия будет отвечать за предсказания итогов крупнейших соревнований следующего года. По словам волонтеров, она попытается отгадать исход чемпионата мира по хоккею и Олимпийских игр в Пекине.

«Мы надеемся, что она предскажет все верно и, конечно, в нашу пользу», — отметили волонтеры.

Несмотря на снятие с себя полномочий, кот Ахилл по-прежнему привлекает внимание поклонников. Пушистый оракул поучаствовал в новогоднем ролике от музея «Эрмитаж».