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Приход холодов заставил кабанов в Петербурге и Ленобласти вить гнезда

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 16:55
Общество
Приход холодов заставил кабанов в Петербурге и Ленобласти вить гнезда
wikipedia.org  /  www.volganet.ru

Санкт-Петербург, 29 декабря. Морозная погода, которая пришла в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, заставила кабанов, обитающих в местных лесах, строить гнезда.

Кабаны, как и другие животные в зимний период, тратят много энергии, чтобы добыть пропитание и согреться. Для отдыха в тепле они вынуждены строить гнезда. В лесах кабаны устраивают лежанки, как правило, под большими елями.

Число веток в одном гнезде может достигать до нескольких тысяч. В строительстве гнезда принимает участие все семейство кабанов. Такие гнезда могут многократно использоваться животными, сообщает сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Приход холодов заставил кабанов в Петербурге и Ленобласти вить гнезда
vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Укрытия могут быть групповыми или индивидуальными. Диаметр группового гнезда может достигать 3-4 метров.

Тем временем синоптики предупреждают, что морозы не спешат уходить из Северной столицы. Температурный фон по-прежнему остается ниже климатической нормы.

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