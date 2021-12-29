Сточные воды затопили цокольные этажи петербургской промзоны "Красный треугольник"

Санкт-Петербург, 29 декабря. Некоторые подвальные помещения на территории промзоны «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге оказались затоплены сточными водами, рассказали арендаторы.

По словам предпринимателей, в ночь на 28 декабря представители «Водоканала» из-за долгов установили «затычку» на слив сточных вод, из-за чего они стали подтапливать цокольные этажи. Чтобы спасти имущество, воду начали откачивать насосами и сливать на улицу. Теперь между корпусами бывшего завода течет небольшая речка.

В пресс-службе «Водоканала» объяснили произошедшее задолженностью «Водопроводно-канализационного хозяйства "Красный треугольник"».

Больше трех недель жители Санкт-Петербурга пытаются достучаться до городских властей с просьбой расчистить дороги и тротуары от гор снега. Долгое время коммунальных служб и вовсе не было видно, но после массовых жалоб горожан они принялись за работу, но не за ту, которую от них ожидали.