Росгвардейцы провели новогодний концерт для воспитанников петербургского детдома

Санкт-Петербург, 29 декабря. Сотрудники Росгвардии сделали необычный музыкальный сюрприз к Новому году для ребят из петербургского детского дома.

Военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии подготовил музыкальное выступление для детей из дома-интерната. Служащие воспроизвели популярные отечественные и зарубежные хиты, посвященные Новому году, среди них: «В лесу родилась елочка», «Кабы не было зимы», «Jingle bells», песни из сериала «Гардемарины, вперед» и другие.

Отмечается, что особый восторг у воспитанников детдома вызвало дефиле военного оркестра с одновременным исполнением мелодий. Также музыканты сыграли песни по персональным желаниям зрителей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии подарили главный символ Нового года 85-летней жительнице Ленинградской области.