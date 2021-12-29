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Заказавшая еду жительница Петербурга получила мышь в пакете

Происшествия
Заказавшая еду жительница Петербурга получила мышь в пакете
pixabay.com  /  Free-Photos

Санкт-Петербург, 29 декабря. Жительница Санкт-Петербурга получила неожиданный «подарок» от одного из магазинов. В пакете вместе с продуктами лежала мертвая мышь.

Жительница Северной столицы, увидев такой «презент» от магазина, обратилась в службу клиентской поддержки. Однако там ей не смогли дать никаких внятных объяснений, как труп мышонка оказался в пакете с продуктами, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Федерация рестораторов и отельеров России ранее сообщила о росте заказов еды на вынос. По словам главы организации Олега Бухарова, несмотря на спрос доставки, выручка заведений не превышает 21%. Как указал гендиректор агентства Infoline Иван Федяков, в целом увеличились заказы не только готовой еды, но и продуктов из магазинов.

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