Эфир: Какие проблемы принес Петербургу 2021 год, обсуждают в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 29 декабря. Весь год петербуржцы в программе «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым», которая проходит в студии медиацентра «Патриот», обсуждали самые насущные проблемы города. Теперь участники эфира подведут итоги уходящего 2021-го.

Безусловным лидером среди актуальных проблем стала некачественная уборка снега в городе — за это проголосовало свыше 42% жителей Петербурга.

Какие еще городские проблемы отметили горожане?

Получилось ли за этот год помочь в решении дорожных проблем?

Как реагируют чиновники на критику?

Какие эксперты программы оказались наиболее убедительными для зрителей и властей?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев и гости программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».