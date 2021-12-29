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Эфир: Какие проблемы принес Петербургу 2021 год, обсуждают в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 13:12
Общество
Эфир: Какие проблемы принес Петербургу 2021 год, обсуждают в медиацентре «Патриот»
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 29 декабря. Весь год петербуржцы в программе «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым», которая проходит в студии медиацентра «Патриот», обсуждали самые насущные проблемы города. Теперь участники эфира подведут итоги уходящего 2021-го.

Безусловным лидером среди актуальных проблем стала некачественная уборка снега в городе — за это проголосовало свыше 42% жителей Петербурга.

Какие еще городские проблемы отметили горожане?

Получилось ли за этот год помочь в решении дорожных проблем?

Как реагируют чиновники на критику?

Какие эксперты программы оказались наиболее убедительными для зрителей и властей?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев и гости программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».

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