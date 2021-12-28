Эрмитаж опубликовал новогоднее видео с участием одного из своих котов

Санкт-Петербург, 28 декабря. Государственный музей Эрмитаж снял новогодний клип про одного из своих котов. В нем используются AR-маски, которые накладывают на изображение визуальные эффекты.

Рыжий кот на видео примеряет сразу несколько масок — новогодний колпачок, оленьи рога, умилительные глаза персонажей аниме, а также трубку и пиратскую повязку на глаз. Отмечается, что клип набрал более 80 тысяч просмотров в социальной сети «ВКонтакте» и получил около 1,4 отметок «нравится».

Коты Эрмитажа начали свою историю еще в XVIII веке, когда император Петр I привез в Зимний дворец питомца из Голландии. Екатерина Великая — основательница музейного комплекса — придала кошкам статус охранников картинных галерей.

Ранее коту Ахиллу из Эрмитажа предложили стать оракулом финала Лиги чемпионов, который пройдет на «Газпром Арене» в 2022 году. Питомец угадал результаты семи матчей завершившегося континентального первенства из восьми.