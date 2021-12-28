Корпорация «Газпром» показала видеопроект небоскреба «Лахта Центра 3» высотой 555 метров

Санкт-Петербург, 28 декабря. Российская корпорация «Газпром» представила видеопроект нового небоскреба «Лахта Центра 3». Планируется, что его высота будет достигать 555 метров.

Вопросы по строительству третьего небоскреба корпорация обсудила в ходе Межведомственного совета. Согласно плану, по высоте здание будет достигать 555 метров, а по форме представлять логарифмическую спираль.

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения», — отмечается в заявлении компании.

Применение кинетических панелей позволит создать эффект «живой» башни. В результате должен появиться небоскреб с двумя зданиями, которые переплетены вокруг светопрозрачных атриумов. Согласно проекту, планируется построить 108 уровней. Площадь составит примерно 179 тыс. квадратных метров. На самом верху расположат обзорную галерею.

Компания «Газпром» ранее предложила возвести второй по высоте в мире небоскреб на территории Петербурга. Его могут назвать «Лахта-центр 2».