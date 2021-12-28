Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 20:40
20:38
Экономика
Экономист Гордеев считает маловероятным значительный рост потребления газа в мире
20:33
Происшествия
Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде
20:33
Политика
Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
20:32
Общество
Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев
20:30
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев высмеяли Бузову и ее песни
20:28
Происшествия
Молодой клиент умер в калининградской сауне
20:26
Общество
Вице-губернатор Петербурга пожелал горожанам верить в волшебство
20:25
Общество
Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году
20:23
Общество
Глава Севастополя рассказал на пресс-конференции об итогах работы правительства за год
20:23
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев упрекнул Диму Билана в лицемерии после интервью Ксении Собчак
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Корпорация «Газпром» показала видеопроект небоскреба «Лахта Центра 3» высотой 555 метров

Общество
Корпорация «Газпром» показала видеопроект небоскреба «Лахта Центра 3» высотой 555 метров
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Наумкина

Санкт-Петербург, 28 декабря. Российская корпорация «Газпром» представила видеопроект нового небоскреба «Лахта Центра 3». Планируется, что его высота будет достигать 555 метров.

Вопросы по строительству третьего небоскреба корпорация обсудила в ходе Межведомственного совета. Согласно плану, по высоте здание будет достигать 555 метров, а по форме представлять логарифмическую спираль.

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения», — отмечается в заявлении компании.

Применение кинетических панелей позволит создать эффект «живой» башни. В результате должен появиться небоскреб с двумя зданиями, которые переплетены вокруг светопрозрачных атриумов. Согласно проекту, планируется построить 108 уровней. Площадь составит примерно 179 тыс. квадратных метров. На самом верху расположат обзорную галерею.

Компания «Газпром» ранее предложила возвести второй по высоте в мире небоскреб на территории Петербурга. Его могут назвать «Лахта-центр 2».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Корпорация «Газпром» показала видеопроект небоскреба «Лахта Центра 3» высотой 555 метров
Газпром небоскреб лахта
Комментировать