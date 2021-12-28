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Сотрудники Росгвардии подарили пенсионерке из Ленобласти новогоднюю елку

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 15:29
Общество
Сотрудники Росгвардии подарили пенсионерке из Ленобласти новогоднюю елку
vk.com  /  Управление Росгвардии по Новгородской области

Санкт-Петербург, 28 декабря. Военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии подарили главный символ Нового года 85-летней жительнице Ленинградской области.

Дерево было доставлено прямиком из леса. Его установили в квартире пенсионерки Маргариты Рудяк. Кроме того, женщине вручили новогодний подарок, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Пенсионерка переживала, что из-за самоизоляции она будет встречать новогоднюю ночь без главного символа этого праздника. Однако сотрудники Росгвардии помогли пенсионерке, за что она осталась очень благодарна, выразив признательность за подарок от хранителей правопорядка.

Женщина родилась в 1936 году в Кронштадте. Однако с началом Великой Отечественной войны ее отец ушел на фронт, а семья была эвакуирована в Челябинск во время блокады Ленинграда. В родной дом Маргарита Рудняк смогла вернуться уже после победы.

Юный петербуржец ранее получил от министра спорта России на Новый год поездку на грузовике КамАЗ. Этот автомобиль регулярно принимает участие в ралли-марафонах.

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