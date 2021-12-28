Эфир: Геннадий Онищенко подводит медицинские итоги 2021 года в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Медицинские итоги уходящего 2021 года в студии медиацентра «Патриот» подводит известный российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

В 2021 году в России к уже имеющимся сертифицированным вакцинам была разработана и внесена в применение еще одна — «Спутник Лайт». А Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток разработал новую вакцину «Конвасэл», которая позволит защитить от нового африканского штамма «Омикрон».

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2021 стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания. По мнению жюри, открытие этих ученых стало прорывным за многие годы. Джулиус и Патапутян доказали, как температура или механическая сила инициируют нервные импульсы, которые позволяют воспринимать мир и адаптироваться в нем.

Какие достижения медицинской науки в 2021 году можно назвать прорывными?

Стали ли в 2021 году ученые лучше понимать, как бороться с COVID-19?

Продвинулась ли российская фарминдустрия в 2021 году в области импортозамещения и в каких направлениях?

Как показала себя система ОМС России в 2021 году?

Будут ли взаимно признаны вакцины от COVID-19 хотя бы в 2022 году?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает Геннадий Онищенко.