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Продавцы в Петербурге не смогли схватить грабителя, который застрял в дверях магазина

Происшествия
Продавцы в Петербурге не смогли схватить грабителя, который застрял в дверях магазина
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Санкт-Петербург, 28 декабря. Мужчина решил ограбить магазин техники в Петроградском районе, схватил ноутбук Apple и побежал к выходу. За ним сразу же бросились продавцы, которые не смогли задержать злоумышленника, даже когда у него не получилось открыть дверь с первой попытки.

Преступление попало в объективы видеокамер. На них видно, как мужчина в среднем возрасте сначала беседует с продавцом-консультантом, после чего, осматривая темно-серый ноутбук перед работником, решается совершить ограбление. Он едва не прыжками направляется к ближним дверям, однако застревает на выходе и не может их открыть.

В этот момент к грабителю подошли продавцы, которые начали слегка дергать вора за куртку. Когда злоумышленнику все-таки удалось справиться с механизмом дверей, он спокойно выбежал и направился в сторону метро «Петроградская». По всей видимости, опешившие продавцы даже не поняли, что их ограбили.

Тем временем нескольких полицейских в Петербурге подозревают в похищении человека и вымогательстве. Обвиняемые правоохранители хотели «пришить» молодым парням дело по сбыту наркотиков, если те не передадут им деньги.

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