Председателем комитета по культуре Петербурга стал Федор Болтин

Санкт-Петербург, 27 декабря. Федор Болтин назначен на пост председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале написал петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский.

Федор Болтин до этого был временно исполняющим обязанности председателя комитета по культуре. На этом посту он сменил петербургского чиновника Константина Сухенко.

«Федор — коренной петербуржец, в администрации города он работает уже почти 15 лет, из которых 7 занимается вопросами культуры. Работаем!» — написал заместитель губернатора.

Как стало известно ранее, врио главы администрации Калининского района Петербурга назначен Сергей Петриченко. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.