Капитан 1-го ранга запаса Дандыкин назвал виновных в аварии клуба подводников Петербурга

Властям Санкт-Петербурга, а также коммунальным службам города самое время заняться своими прямыми обязанностями. Так считают многие петербуржцы, так считает и капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с ФАН военный эксперт объяснил причины коммунального коллапса в Петербурге.

В Сети набирает просмотры новость об аварии в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников ВМФ. Из-за прорыва трубы с горячей водой помещению, где базировалась организация, требуется ремонт стоимостью в полмиллиона рублей. По мнению Дандыкина, происшествие в клубе подводников — лишь малая часть того, что происходит в городе и стране в целом.

«Эта ситуация — одно из основных звеньев, которые проявляются сейчас не только в Питере, но и во всей России — от востока и до запада. К сожалению, это факт», — отметил собеседник ФАН.

По мнению моряка в запасе, руководству страны и коммунальным службам необходимо вплотную подойти к решению проблем с системами водоснабжения. Ведь практически в каждом регионе проложены трубы со времен Советского Союза.

«Все системы, которые были в советское время проложены, имеют срок, у некоторых он уже истек. Нужно менять. Очевидно, это так. Наверно, власти занимались другими делами эти десятилетия, накоплением капитала, еще чего-то. А сейчас наступает время, когда нужно обращать внимание и заниматься такими прозаическими вещами», — говорит Дандыкин.

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Капитан 1-го ранга запаса особо обратил внимание на ситуацию в Петербурге. Здесь, по его мнению, ситуация бедственная.

«Достаточно сложно все. Я думаю, что в Питере всегда были проблемы с сосулями, уборкой территории, со снегом. Это, наверно, какая-то определенная беда города. Это когда была блокада, все было понятно, но сейчас на это стоит обращать особое внимание, заниматься ЖКХ и всеми остальными делами, в том числе и этим клубом подводников. Это должны делать городские власти, должны делать все, чтобы такого не было. Деньги люди получают, значит, надо работать», — посетовал Дандыкин.

К слову, после аварии в клубе моряков-подводников коммунальщики не сразу смогли определить, кому принадлежит труба и кто будет за прорыв отвечать. Однако решить проблему не сразу, но удалось.

фото предоставил Игорь Курдин /

«Подводники и без того столько натерпелись за свою жизнь в корпусах, в разных морях и океанах, из уважения к ним нужно все сделать. Нужно уделять внимание не только фестивалям, песням и прочему. Хорошо, что это случилось с достаточно известной общественной организацией. А будь это какой-нибудь кружок школьный, никто бы и не узнал. Затопило и затопило. Это система, которая требует огромного внимания однозначно. Нужно модернизировать все это. Настало время. Сейчас у нас будет холодная зима, говорят, и январь будет холодным. Говорят, украинцы будут мерзнуть, но нет гарантий, что и наши не будут мерзнуть», — заключил Василий Дандыкин.

Нынешней зимой работой коммунальщиков недоволен практически каждый второй петербуржец. Из-за обильных снегопадов город утопает в снегу, а коммунальные службы ничего не могут поделать с пришедшим снежным коллапсом. Местные жители призывают губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять меры, однако градоначальник заявляет, что коммунальные службы справляются с поставленными задачами в полной мере.