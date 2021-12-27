Уволили из-за снега: властям Петербурга посоветовали не повторять сценарий вице-губернатора Севастополя

Пример Севастополя, где отстранили вице-губернатора из-за некачественной уборки улиц от снега, должен стать показательным для других российских городов, в частности для Санкт-Петербурга. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

Накануне сообщалось, что в Севастополе вице-губернатор Николай Жигулин, курирующий сферу ЖКХ, лишился должности из-за некачественной уборки улиц после снегопадов.

Простаков назвал примечательным то, что кадровые изменения в городе-герое произошли после получения обратной связи от горожан в виде их массового недовольства в социальных сетях и обращений в органы власти.

«Также интересен и сам механизм отставки, когда фактически сократилась должность одного замгубернатора. Можно часто слышать о дебюрократизации, но нечасто видеть ее реальные примеры», — сказал Простаков.

Невские Новости / Дарья Зуева

Кроме того, Простаков подчеркнул, что другие регионы России должны обратить внимание на произошедшее. Особенно политолог выделил Санкт-Петербург, жители которого уже на протяжении месяца критикуют губернатора Александра Беглова и его администрацию за некачественную уборку города от снега или вообще за полное ее отсутствие в некоторых районах Северной столицы.

«Пример Севастополя должен стать стимулом для работы в остальных регионах всех обладающих схожим функционалом чиновников. В противном случае речь нужно вести о такой же справедливой оценке деятельности, которую произвел севастопольский губернатор. Это особенно должно быть актуально для Санкт-Петербурга, который испытывает проблемы в области ЖКХ, в том числе и с уборкой снега на улицах», — посоветовал он.

Невские Новости / Дарья Зуева

Ранее интернет-пользователи выразили возмущение, что в одном из дворов жилого дома на Наличной улице в Северной столице коммунальщики укладывали асфальт прямо в снег. Между тем администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортует об эффективной работе по уборке города от снега.