«Снег практически не убирают»: актриса Кадочникова дала оценку работе властей Петербурга

Властям Санкт-Петербурга следует лучше следить за работой коммунальных служб по очистке города от снега. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась актриса Наталия Кадочникова.

Артистка поддержала решение актера Ивана Краско написать письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге.

«Снег практически не убирают. Обращение Ивана Краско поддерживаю. Обстановка отвратительная», — заявила артистка.

Наталия Кадочникова также отметила, что, на ее взгляд, власти города должны больше внимания уделять качеству работы коммунальщиков.

«Я живу в Петроградском районе — там совершенно невозможно ходить. Есть люди, которые должны очищать город от снега. Мне кажется, губернатор [Александр] Беглов должен периодически мониторить [ситуацию]. Думаю, он сам ездит по улицам, видит положение дел», — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение она добавила, что, по ее мнению, обстановка на улицах города может представлять смертельную опасность для горожан.

«Я слышала, что мои знакомые падали на гололедице. Льдины падали на головы и на машины», — подытожила артистка.

Ранее актриса Алла Семак в беседе с ФАН заявила, что Северную столицу недопустимо содержать в том виде, в каком она находится сейчас. Между тем администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортует об успешной работе по очистке города от снега.