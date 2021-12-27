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«Почему снег не вывозят, не могу понять»: актриса Семак ужаснулась качеством уборки в Петербурге

Общество
«Почему снег не вывозят, не могу понять»: актриса Семак ужаснулась качеством уборки в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Содержать Санкт-Петербург в таком состоянии, в каком он находится сейчас из-за неэффективной уборки снега коммунальщиками, просто неприлично. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Алла Семак. Артистка рассказала, что неубранный снег и гололедица не просто доставляют массу неудобств, но и представляют абсолютно реальную угрозу для жизни.

«Просто ужасное качество уборки. Центральные улицы еще более или менее. Я живу на Луначарского. У нас тут просто кошмар. Полный завал. Особенно в первые дни, когда выпадает много снега, даже к трамвайным путям не подойти. Трамвай идет, а дорожка не расчищена. Стоять негде. Она узенькая. Боишься попасть под трамвай», — сообщила актриса.

Алла Семак также поддержала решение актера Ивана Краско написать письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на плохую уборку улиц Северной столицы от снега.

«Я поддерживаю Ивана Краско. Я считаю, что просто неприлично держать город в том состоянии, в котором он находится сейчас. В нашем районе безумно малое количество снегоуборочной техники. Я не могу понять. Всегда пишут, что закупили много единиц. Когда расчищают тротуары и дороги, снег по обочинам лежит в сугробах. Это кошмар. Представляете, что будет, когда он начнет таять?! Почему снег не вывозят, не могу понять. Конечно [Александр] Беглов должен этим заниматься», — пояснила собеседница ФАН.

«Почему снег не вывозят, не могу понять»: актриса Семак ужаснулась качеством уборки в Петербурге
Федеральное агентство новостей /

В завершение она поделилась своей личной оценкой исполнения губернатором Санкт-Петербурга своих обязанностей.

«Положа руку на сердце, могу сказать, что очень недовольна его работой», — подытожила заслуженная артистка Российской Федерации.

Ранее актриса Ольга Антонова рассказала, что из-за неубранного снега врачам Северной столицы трудно добираться к больным домой. На этом фоне администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заявляет о высоких темпах очистки города от выпавших осадков.

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петербург снег гололедица беглов алла семак
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