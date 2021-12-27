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Обвиняемая в мошенничестве глава БПК Каледина арестована на два месяца

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 18:23
Происшествия
Обвиняемая в мошенничестве глава БПК Каледина арестована на два месяца
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 декабря. Суд избрал меру пресечения главе Балтийской промышленной компании. Диана Каледина пробудет под домашним арестом до 21 февраля следующего года. Соответствующую информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, что Каледина была ранее задержана по подозрению в продаже китайского станка под видом российского. Его цену фигурантка завысила в несколько раз. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие ходатайствовало о заключении Калединой под стражу.

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