Обвиняемая в мошенничестве глава БПК Каледина арестована на два месяца

Санкт-Петербург, 27 декабря. Суд избрал меру пресечения главе Балтийской промышленной компании. Диана Каледина пробудет под домашним арестом до 21 февраля следующего года. Соответствующую информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, что Каледина была ранее задержана по подозрению в продаже китайского станка под видом российского. Его цену фигурантка завысила в несколько раз. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие ходатайствовало о заключении Калединой под стражу.