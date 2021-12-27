«Врачам трудно добираться к больным»: актриса Антонова о Петербурге в снежном плену

Неэффективная работа петербургских коммунальщиков по очистке города от снега приводит к тому, что врачам становится трудно обходить дома с больными. Об этом в беседе с ФАН рассказала актриса, народная артистка Российской Федерации Ольга Антонова. По ее мнению, обстановку в городе с уборкой снега нельзя назвать удовлетворительной.

«Знакомые рассказывали, что в одних районах более или менее, а в других совершенно не пройти и не проехать», — сказала артистка.

Ольга Антонова также указала, к каким тяжелым последствиям приводит сложившаяся обстановка в городе.

«Я сейчас болею. Врачи пришли капельницу мне делать. Им трудно по домам ходить. Пожилым людям трудно ходить по городу», — сообщила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение она подсказала метод, который, по ее мнению, мог бы помочь освободить Северную столицу от снежного плена.

«Послать бы чиновников в первую очередь с лопатами чистить город, а то им машины дают, их возят. А о пожилых людях так не заботятся», — подытожила народная артистка.

Ранее актриса Светлана Письмиченко в беседе с ФАН сообщила, что из-за ужасного состояния дорог в городе артисты опаздывают на спектакли. При этом администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о готовности города к зимнему сезону.