«Опаздываем на спектакли»: актриса Письмиченко рассказала о пробках в Петербурге

Из-за неэффективной уборки снега в Петербурге артисты простаивают в пробках много времени и опаздывают на спектакли. Об этом в беседе с ФАН рассказала актриса Светлана Письмиченко.

По ее словам, городские дороги находятся в ужасном состоянии. Водители страдают как от сугробов на обочинах, так и от гололедицы на дорожном покрытии.

«Я сейчас на машине ехала вместо обычных 40 минут почти полтора часа. На работу опаздываем. На спектакли опаздываем. Ужасное состояние города», — рассказала собеседница ФАН.

Светлана Письмиченко также поддержала решение актера Ивана Краско написать письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на неэффективную работу коммунальщиков по уборке снега и опасность падения пожилых людей на улицах города из-за гололедицы.

«Очень странно, что по этой проблеме приходится обращаться к президенту. Мне это непонятно», — отметила актриса.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Ранее сообщалось, что неэффективная работа коммунальщиков в Северной столице становится причиной пробок и аварий. В то же время администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортует об успешной очистке города от снега.