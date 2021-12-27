Квартиру петербуржцев на Маршала Говорова залило после тушения пожара этажом выше

Санкт-Петербург, 27 декабря. Жильцы дома 18 по улице Маршала Говорова пожаловались, что их квартиру заливает после ликвидации пожара, который произошел этажом выше.

Петербуржцы из Кировского района обратились за помощью в экстренные службы. По словам пострадавших, в их квартире потолок буквально горячий из-за скопления воды, передает телеканал «78».

Ранее стало известно, что в центре города произошел еще один серьезный пожар. В доме на улице Коломенская в Петербурге загорелась квартира. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Трех жильцов спасатели сумели эвакуировать из горящего помещения.