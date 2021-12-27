«Упование на авось»: политолог Иванов объяснил, что не так с зимней кампанией в Петербурге

Не быть готовым к обычным климатическим явлениям — это халатность и разгильдяйство. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился политолог Андрей Иванов, который раскритиковал уборку снега в Санкт-Петербурге.

Северная столица продолжает утопать в снегу за несколько дней до наступления Нового года, но администрацию города это, похоже, мало волнует.

Политолог в беседе с ФАН заявил, что в жизни каждого города бывают непредсказуемые явления, с которыми нелегко справиться, но снежный коллапс в Санкт-Петербурге к ним не относится.

«Например, когда была аномальная жара в Москве в 2010 году, то действительно не было сил тушить все пожары. И отели не были оборудованы достаточным количеством кондиционеров. Беда в том, что из-за вполне реальных и ощутимых изменений мирового климата таких случаев становится все больше и больше. И мы видим, как в разных частях света, в том числе и в разных уголках России, случаются то масштабные пожары, то еще более разрушительные наводнения. К ним совершенно никто не был готов, винить тут некого. Но совершенно другое дело — обычные климатические явления, привычные для местности. И вот быть не готовым к ним — это халатность и разгильдяйство. Неужели никто не знал, что в Санкт-Петербурге зимой погода постоянно резко меняется или что в городе бывают снегопады? Ничего экстраординарного в этом году в Санкт-Петербурге не происходит», — сказал Иванов.

Невские Новости / Дарья Зуева

Собеседник ФАН отметил, что в некоторых европейских столицах отсутствует большое количество снегоуборочной техники, потому что снег быстро тает и не держится на поверхности более суток. Он подчеркнул, что если, например, в Париж неожиданно придет метель, которой никогда не было, то абсолютно нормально, что город окажется к ней не готов. Но в случае с Северной столицей говорить об этом не приходится.

Политолог заявил, что сейчас петербуржцы наблюдают «именно разгильдяйство, совершенно непонятное с точки зрения нормальной логики упование на авось».

«То есть каждый год город засыпает снегом, а в этом году чиновники понадеялись, что пронесет? Скорее всего, они мыслили по принципу «и так сойдет». Мол, выпадет снег, полежит немного, потом растает. А если не растает через несколько дней, то весной его в любом случае не будет. А то, что город парализует, — так не страшно. Пусть люди по домам сидят, телевизор смотрят — целее будут. Как бы странно ни выглядел такой ход мыслей, но именно он и превалирует, похоже, в головах чиновников. И это очень страшно», — считает он.

Кроме того, Иванов подчеркнул, что все петербуржцы, да и остальные россияне, желают, чтобы Северная столица развивалась.

Невские Новости / Дарья Зуева

«Но о какой модернизации можно говорить, если чиновники мыслят категориями самого отсталого села? Какое может быть развитие транспорта, экономики, сложных инженерных сооружений, если выпавший зимой снег стал якобы неожиданностью?» — задается вопросами он.

Иванов напомнил, что три столетия назад Петр I заложил Петербург как символ модернизационного рывка всей России, как символ нового и прогрессивного.

«Сейчас мы видим, что город стал как раз образцом отсталости. Кому-то может показаться, что проблема уборки снега не такая уж и значительная. Но это не так. Именно с чистых и ухоженных улиц начинается модернизация, о чем наглядно свидетельствует исторический опыт многих городов и целых стран. Я бы сказал, что нынешнее разгильдяйство питерских чиновников — это вопрос политический. И надеюсь, что в федеральном центре сделают правильные выводы из сложившейся ситуации», — заключил он.

Невские Новости / Дарья Зуева

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.